¡Pegará en Reynosa!

Una tormenta de golpes se avecina en Reynosa ya que Magaly Rodríguez está lista para subir al ring este viernes 11 de octubre en busca del Campeonato Nacional de peso pluma.

La peleadora originaria de Monterrey, Nuevo León, protagonizará el pleito estelar en contra de Karla Zamora en la función ¡Viva Reynosa! que se celebrará en el Gimnasio El Círculo de la UMAN a partir de las 19:00 horas.

Magaly no se anda con rodeos y prometió poner de pie a todos los aficionados que asistan a su combate.

"Estoy muy contenta y bien animada por la oportunidad de disputar ese campeonato nacional y por la oportunidad que me están dando de pelear en tierras tamaulipecas, hace meses que estuve en Reynosa entrenando y ahora se me cumplió mi deseo, siento que será una pelea muy explosiva y voy a salir a arrancarle la cabeza desde el primer round, va a ser una pelea espectacular y no se la pueden perder", aseguró.

La "Tormenta" se enfrentará por segunda ocasión a la oriunda del Estado de México, Karla Zamora, a quien ya derrotó pero no quedó satisfecha.

"Me enfrenté contra ella el año pasado en Guadalajara y le gané por decisión dividida, nos conocemos bien, es una chava muy aguerrida, estuvo muy cerrada la pelea pero ahora hemos hecho las cosas mucho mejor y no voy a dejar ninguna duda", afirmó la pugilista.

No se trata de cualquier pelea, está en juego un título y por eso se preparó a conciencia, para ganar y no para venir de paseo.

"De mi parte me siento en óptimas condiciones tanto física como mentalmente, hicimos una preparación muy dura, estoy hablando de dos meses y medio muy intensos y por eso ahorita me siento tranquila, me siento estupendamente", dijo.

Por último "La Tormenta" dejó un mensaje para la gente de ambos lados de la frontera que irán a verla por primera vez.

"Van a ver una Tormenta de puños, vamos a salir a proponer el toma y daca, vamos a salir con todo desde el primer round", advirtió.

En la misma velada box profesional habrá otros vibrantes combates en donde aparecerán las figuras locales; Eduardo "La Fiera" Montoya ante el victorense Balam Hernández en pleito a 10 rounds y José Luis Baltazar III en contra de Eder "El Monkey" Lacierva de la Ciudad de México.