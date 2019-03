Pegan a estafadores de apoyo tecnológico. Cierran 8 empresas involucradas

McAllen, Tx.- El Procurador General de Texas, Ken Paxton, anunció un acuerdo final con los tres operadores de una estafa de apoyo técnico, que engañaron a los consumidores para hacerlos comprar costosas e innecesarias reparaciones de computadoras.

El acuerdo se da tras una redada a nivel nacional que la oficina del Procurador Paxton ayudó a dirigir en contra de estafadores que participaban en estafas de apoyo técnico y otros casos de fraude contra personas mayores de edad.

FRAUDE. Ponen fin a una estafa, en la que engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que su equipo computacional tenía algún virus.

-

LEY EN MANO

El acuerdo por la División de Protección al Consumidor del Procurador Paxton cierra permanentemente ocho empresas involucradas, les proporciona restitución a víctimas, e incluye una considerable sanción civil cuya intención es impedir conducta ilícita en el futuro por los demandados y cualquier persona que está considerando participar en dichas estafas. ?

"La lección aquí es que, si defraudas a personas de Texas, correrás el riesgo de generar la firme acción de la División de Protección al Consumidor de mi oficina", dijo el Procurador General Paxton. "En este caso, hemos responsabilizado a los propietarios y operadores de múltiples empresas que usan prácticas que causan temor para engañar a los texanos y quitarles su dinero. Hemos clausurado su negocio y librado a otros texanos de perder su dinero".

Bajo los términos del acuerdo, mas de 150 mil dólares en restitución van a ser regresados a las víctimas de la estafa de apoyo técnico, con prioridad para los consumidores que entregaron quejas antes del acuerdo legal. Los fondos vendrán de un congelamiento de bienes ordenados por la corte, el cual fue obtenido por la oficina del Procurador Paxton cuando entabló la acción legal en 2017.

?Además, a mas tardar en un mes, deberán haber desaparecido las empresas Tech Solutions LLC, Com Connect It Services LLC, Escutcheon Technologies, LLC, HPC Techs LLC, Texas Tech Connect, LLC, The Rhombus Techs LLC, -VAP Techs LLC, y WAP IT Services, LLC.

-

CONGELAN BIENES

La oficina del Procurador Paxton, en colaboración con la Asociación Nacional de Procuradores Generales, trabajó con el Departamento de Justicia de E.U., la Comisión Federal de Comercio y otros reguladores para ayudar a combatir las estafas de apoyo técnico.

El acuerdo anunciado por el Procurador Paxton llega poco después de otra acción legal por su oficina en contra de una estafa de apoyo técnico. La semana anterior, su División de Protección al Consumidor obtuvo una orden de restricción temporal y congelamiento de bienes en contra de propietarios de otras empresas de apoyo técnico que lograron 11 millones de dólares en ingresos, a través de aprovecharse de consumidores inocentes.

Las personas en Texas que creen que han sido víctimas de una estafa pueden presentar una queja electrónicamente en la Internet con la Procuraduría General en https://www.texasattorneygeneral.gov/cpd/para-presentar-una-queja-del-consumidor.