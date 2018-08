¡Pégame pero no me dejes!

’La violencia no es normal en el matrimonio, pero lo que si es normal son los problemas; problemas siempre va a haber en toda relación, es imposible que me digas que en un matrimonio no va a haber problemas, el detalle es sobrellevarlo sin llegar a la agresión’. Griselda y Orentes

Casi a diario vemos o conocemos de un caso de maltrato contra la mujer; la agresión principalmente viene de los cónyuges; pero al final ellas deciden no fincar cargos y se crea un círculo vicioso, que algunos casos termina en homicidio.

La violencia de género sigue cobrando vidas cada año en nuestro país; a pesar de los esfuerzos legales y económicos por frenar estos actos considerados machistas; no cesan.

Son miles las mujeres que sufren agresiones en sus hogares, y el detonante en algunos casos se asocia por drogas y alcohol.

Ante el incremento de violencia intrafamiliar en Reynosa y con la finalidad de conocer la opinión de matrimonios respecto a que si la violencia es parte de la vida familiar, el Mañana hizo un sondeo persona a persona y digitalmente, con la interrogante de ¿Cree que la violencia es parte de la vida familiar?; obteniendo posiciones encontradas entre lo normal y no.

Algunas de las respuestas fueron las siguientes:

Edna y Fernando: “La violencia no debe existir en el hogar, porque eso es lo que van aprender nuestros hijos. Es mejor platicar en pareja para no llegar a los golpes”.

Griselda y Orentes: “La violencia no es normal en el matrimonio, pero lo que si es normal son los problemas; problemas siempre va a ver en toda relación, es imposible que me digas que en un matrimonio no va a ver problemas, el detalle es sobrellevarlo sin llegar a la agresión.

El dialogo entre pareja es la mejor solución, nosotros no hemos tenido ese tipo de problema (la violencia) porque siempre dialogamos, pero entre mi familia y amigos si a existido ese tipo de problemas. Yo creo que ya se les hizo costumbre o es normal para ellos, pero a nosotros no… nos gusta eso”.

Juana y Andrés: “Nosotros pensamos que la violencia entre parejas es en parte por el exceso del alcohol y que el hombre es quien siempre lo genera”.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

A Diario en Reynosa, hay mujeres Golpeadas por maridos ebrios, pero estas nunca quieren poner cargos.

Las autoridades consideran que el factor económico juega un papel determinante en la impunidad que gozan los esposos arbitrarios con sus parejas, ya que las mujeres agraviadas que no presentan denuncia por lo general dependen monetariamente de la pareja agresora.

Otras más esgrimen el pretexto de que no se separan de su esposo agresor para no desintegrar el núcleo familiar y que sus hijos crezcan sin padre.

Un porcentaje mínimo de esposas agredidas no procede contra el esposo agresor porque están amenazadas y realmente creen que su pareja va a cumplir la amenaza.

En estos casos la violencia se va incrementando hasta desembocar en hechos criminales por la misma impunidad de que goza el agresor.

El 88% de los mexicanos creen que la violencia es parte de la vida familiar. Para prevenir ese fenómeno social negativo desde la Organización de las Naciones Unidas se promueve la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, y cada día 25 de cada mes se celebra “El Día Naranja”.

Ese día se porta en oficinas gubernamentales un moño naranja, símbolo de solidaridad con la mujer.

La violencia de género es un tema muy delicado porque en Reynosa se han llegado a recibir hasta 60 denuncias diarias por violencia contra la mujer, que incluye la violencia de pareja y la violencia intrafamiliar.

A nivel local las autoridades del Instituto Municipal de la Mujer de Reynosa (IMMR) promueve pláticas prematrimoniales y de prevención de la violencia intrafamiliar.

Es importante que desde la familia se prevenga la violencia contra las mujeres de todas las edades, para deshacer pronto el círculo de la violencia de género, indica María Luisa Tavares Saldaña, titular de la dependencia.