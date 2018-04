Pega a restauranteros un ´taco´ mal hecho

"No tenemos estacionamientos, la gente ya no viene, he tenido que dejar a solo dos trabajadores de siete que tenía". Esther López, restaurantera.

Bajas ventas y recorte de personal son algunos de los estragos, que de acuerdo a empresarios, causó la recién remodelada Calle del Taco.



Los pocos comerciantes de gastronomía que se encuentran en esta zona, aseguran que la reducción de estacionamiento y otros factores han disminuido la actividad comercial, algo que es avalado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

El presidente de CANIRAC, Alfonso Padilla, reconoce que el proyecto no fue bien planeado, incluso revela que en los próximos días tendrá una reunión con personal de la dirección de Turismo municipal para plantear estrategias y así repuntar las operaciones en la calle del taco.

"Reconocemos que el espacio no es el adecuado (estacionamiento) porque dejarle dos o tres espacios a cada negocio es insuficiente, estábamos pensando que los quiten o que se haga una zona peatonal", dijo Padilla.

En tanto, los restauranteros insisten en que lejos de beneficiar se han visto afectados en la actividad comercial.

"Mire, no tenemos estacionamientos, la gente ya no viene, yo he tenido que dejar a solo dos trabajadores de siete que tenía, no hay para más", dijo Esther López.

La mayoría de los propietarios consultados por EL MAÑANA indican que la falta de promoción o realización de eventos es otro de los factores que inhiben el crecimiento de la zona.

Lo anterior también expresado por los representantes de CANIRAC en Reynosa.

"Vamos a ver con turismo, ellos nos habían comentado que se realizarían eventos, creo que los fines de semana, pero no se ha hecho nada, hasta ahorita", indicó el presidente del organismo Alfonso Padilla.

El pasado 23 de marzo se inauguró la remodelación de la Calle del Taco en la que se invirtieron más de cuatro millones de pesos para la construcción de camellones centrales, arbolización, rampas para personas con capacidades diferente, entre otras acciones.





CERRADOS. Negocios de la Calle del Taco continúan cerrados a pesar de la remodelación.