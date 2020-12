Pega pandemia a los albergues

Es algo triste pero comprendemos que es necesario, esto quiere decir que solo nos quedaremos con las 130 personas y no podemos atender a nadie más.¨ Héctor Silva, ´´Senda de Vida´´

Por tercera ocasión desde que inició la contingencia sanitaria por el Covid-19, el albergue para migrantes "Senda de Vida" ha frenado el acceso a nuevas familias, a fin de cumplir con las reglas de prevención y mitigación.

Los que alcanzaron resguardo son 130 personas, incluyendo mujeres y menores, provenientes de países como Africa, Cuba, entre otros de Centroamérica, pero todos debieron presentar a su llegada una prueba Covid-19 con resultado negativo. "Este era un requisito indispensable para que pudieran ingresar, pero ahora ya tenemos la instrucción de cerrar a nuevos migrantes, por lo que es innecesario que se la realicen es algo triste pero comprendemos que es necesario, esto quiere decir que solo nos quedaremos con las 130 personas y no podemos atender a nadie más". declaró Héctor Silva, director del refugio.

En este lugar ubicado entre los limites del Rio Bravo, los migrantes reciben comida, un espacio para dormir, atención médica, y participan en diversas actividades organizadas por personal del inmueble.

Las salidas o visitas están prohibidas, manteniendo un protocolo de que solo pequeños grupos por semana (todos adultos), salen a comprar despensa o artículos de primera necesidad.

¿Y los demás?

En las listas de espera para una solicitud de asilo en Estados Unidos desde Reynosa, existen más de mil 200 inscritos.

Por lo que Silva reconoció que existen más de mil 70 migrantes en las calles, sin un albergue fijo. "Los que ya no alcanzaron cupo en este albergue deben buscar un lugar por su cuenta, un cuarto o una casa, y pagarlo con su dinero, nosotros quisiéramos que esto no ocurriera, que las cosas fueran como antes, pero no se puede, estamos en una nueva normalidad y debemos adaptarnos", señaló.

EL MAÑANA ha evidenciado que los alquileres para migrantes resultan ser hasta un 40 por ciento más costosoo de lo habitual, y que en su mayoría se ubican en los alrededores de Aquiles Serdán, así como la zona centro.

Hasta el momento el Albergue Senda de Vida no cuenta con una fecha para el término del nuevo aislamiento, pero esperan que no se prolongue por más de 1 mes.