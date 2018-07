Pega ´mordida´ de $200, lo despiden

Tampico, Tam.- Derivado a que fue comprobado que un Tránsito pidió una "mordida" de 200 pesos a un conductor que denunció, el elemento fue dado de baja de forma inmediata.

Lo anterior lo dio a conocer la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, quien señala que se trata de un patrullero al que se le comprobó el acto de extorsión hacia un conductor y por lo tanto se procedió a darlo de baja.

"Ayer di la instrucción al Director de Tránsito para que diera de baja a ese elemento cuando conocí el problema porque no podemos permitir que un agente de Tránsito cometa ese tipo de situaciones y eso ojalá y sirva de escarmiento para los demás compañeros", expuso.

Peraza Guerra dijo que desde el inicio de su administración no han tolerado ese tipo de situaciones y que cuando hay conocimiento de ellas y el ciudadano hace la denuncia correspondiente debidamente soportada, se actúa.

"Porque muchas veces vienen a acusar sin fundamento como la acusación que hizo la regidora de que en el municipio hay convenios de 58 mil pesos para dos personas, cosa que es totalmente falsa y le puedo decir a la ciudadanía, eso es falso, yo quisiera que antes que hablar tuvieran pruebas para demostrar que eso es cierto, espero que la regidora no se meta en un problema por decir esas cosas a mí no me afecta, sino que afecta a las personas que está acusando", mencionó la alcaldesa.