Pega la crisis a ambulantes

Aunque desde hace algunas semanas los vendedores ambulantes han retomado sus actividades de venta en el centro de la ciudad, para algunos las ganancias no son las que acostumbraban recibir antes de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Ricardo, quien comercializa tacos al vapor desde hace más de 5 años, ha tenido que disminuir su producción hasta en un 50 por ciento debido a la situación. "De qué me sirve traer la olla llena si no hay clientes, antes de que todo esto ocurriera yo vendía la mayoría de mis tacos, era raro cuando me quedaban pocos, pero ahora la situación está muy complicada, apenas sacamos para estar al día, surtir y mantenernos", mencionó.

La mala racha en su negocio también se evidencia en una jornada más largas, ya que anteriormente trabajaba de 7 de la mañana a la 1 de la tarde, mientras que hoy debe permanecer después de las 3 de la tarde buscando clientes.

Al igual que otros vendedores ambulantes, ha adaptado en su negocio algunas medidas de precaución, como el uso de gel antibacterial antes y después de entregar la comida, y de recibir dinero, además solo ofrece servicio para llevar.

"Tiene mucho que ver que la gente ya no pueda comer aquí, yo tenía unas sillas donde se sentaban, ofrecía refrescos, ahorita solo puedo dar para llevar, además hay muy poca gente en la calle, todo el servicio es al carro", agregó.

Operan más de 800

Aunque no existe un número oficial de cuántos comerciantes ambulantes hay en Reynosa, datos preliminares de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) indican que tan solo en la zona centro podrían existir más de 800, en su mayoría de alimentos y bebidas.

En los fines de semana su presencia se hace más evidente.

Pero aún con bajas ventas, la situación por la que atraviesan los vendedores ambulantes es más favorable que la de los tianguistas que hasta el momento no cuentan con permiso ni fecha próxima para retomar sus actividades de venta.