Pega duro el Covid-19 a Místico

Y es que El Príncipe de Plata y Oro se contagió de Covid-19 en enero y aseguró que la enfermedad le pegó duro, al grado que lo hizo dudar si la iba a librar.

"Yo tuve covid y la verdad es algo muy fuerte, a mí me pegó bastante, me pegó muy duro, no podía ni respirar, me pegó en los pulmones, calentura, dolor de huesos y articulaciones, escalofrío, yo sentía que no la libraba. Esto del covid es algo muy serio", aseguró el técnico.

"Fue algo bastante duro, yo sentía que jamás iba a volver a pisar un cuadrilátero, que jamás iba volver a ver a mi familia, que jamás iba a volver a respirar, que no iba a volver a trabajar, que si la libraba, esta enfermedad, a lo mejor me iban a quedar secuelas y no iba poder regresar a lo que más amo que es la lucha libre".

El Seminarista de los Ojos Blancos relató que siempre ha coqueteado con la muerte por su constante búsqueda de adrenalina, pero que esta vez se dormía sin saber si vería o no el próximo amanecer.

Ya totalmente recuperado, Místico regresa el próximo 26 de marzo a la actividad en la Copa Jr. VIP, la cual será transmitida vía streaming y después quiere conquistar más títulos al lado de Carístico.