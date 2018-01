Pega más a cítricos temperatura helada

Cd. Victoria, Tam.

Alrededor de 50 productores rurales del municipio de Ciudad Victoria resultaron afectados en sus cultivos debido a las bajas temperaturas, alcanzando una superficie de 2 mil hectáreas, principalmente de huertas de cítricos (naranja y limón), y otros cultivos al norte de la localidad.

Este fue el resultado que obtuvo el censo realizado a través de la dirección de Productividad Rural Municipal, indicó su titular Roberto Báez Huerta.

“Empezamos a trabajar desde la primera helada la segunda semana de diciembre y hemos levantado reportes de las 45 comunidades rurales que comprenden Victoria y hemos estado mandando la información como lo pidió la delegación al Cader para que se pueda hacer una recopilación de las áreas siniestradas”.

El funcionario municipal recordó que la principal cosecha en Victoria es el sorgo, no obstante este cultivo no resultó tan afectado como se esperaría tras las dos heladas de fin de año; no así sucedió con la cosecha de cítricos, en la cual algunas huertas se vieron drásticamente afectadas, sobre todo aquellas con árboles de menos de 3 años de edad.

Las comunidades rurales más afectadas son Congregación Caballeros, Fuerte de Portes Gil, y la Boca de San Pedro. “Se presentaron afectaciones en los ejidos al norte de la ciudad, y los que vienen siendo pegados a la sierra, los cultivos más completamente siniestrados de alguna manera vienen siendo el maíz, frijol, y sorgo”.