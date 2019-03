Pega a tienditas falta de refresco

Matamoros, Tam.- A más de un mes de que trabajadores de la empresa refresquera Coca Cola entraron en paro laboral, algunas tiendas de abarrotes pero principalmente de auto servicio han disminuido sus ventas.

"Vienen a buscar refrescos de esa marca, si no hay, nos dicen que gracias y se van, porque acuden a otras tiendas a ver si cuentan con el producto, esto nos ha bajado las ventas", señaló la despachadora de un Oxxo.

Al irse a buscar a otra tienda los refrescos, ya dejan de comprar los demás productos que también iban a comprar y por eso es que nos está afectando esta situación que se vive con el paro laboral de algunos trabajadores de la Coca Cola.

En las tiendas de auto servicio como en otros comercios, tratan de suplir estos productos con los de otras marcas, pero mucha gente no los acepta, prefiere o no comprar o simplemente seguir buscando en otras tiendas al no encontrar en una.

La empresa Arca Continental, se ha visto en la necesidad de traer el producto de la ciudad de Reynosa, sin embargo, no se ha podido tener al 100 por ciento surtido todos los establecimientos de la ciudad.

Por lo que la mayoría de los comercios de esta frontera, esperan que pronto pueda quedar el servicio al 100 por ciento y que abran la planta de Matamoros para no estar batallando.