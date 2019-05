Pega a las ONG el plan de austeridad

Ciudad de México

La política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá un impacto en las organizaciones sociales cercano a los 6 mil 200 millones de pesos, recursos que ya no recibirán este año.

En febrero pasado, el mandatario anunció que no daría más dinero a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pues consideró que eran "intermediarias" y que no ejercían de manera eficiente los recursos públicos.

En 2018, según un informe de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil —conformada por un representante de las secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Relaciones Exteriores—, el gobierno federal destinó 6 mil 200 millones de pesos a las ONG.

El Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2018 detalla que 2 mil 656 asociaciones recibieron, el año pasado, financiamiento por parte de 18 dependencias a través de convenios y acciones de fomento económico.

Sin embargo, según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil en el país, hay 22 mil 508 asociaciones que cumplen con los requisitos para acceder al dinero del erario.