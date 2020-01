Pega a industriales eliminar las bolsas

Matamoros, Tam.- En Matamoros algunos centros comerciales anunciaron que a partir de este 1 de enero dejarían de expender bolsas a sus clientes, medidas que no han sido bien aceptadas por la ciudadanía, sin embargo, el sector empresarial dedicado al procesamiento de los plásticos considera que esto también les podría afectar.

Rogelio García, empresario dedicado al ramo de los plásticos, aseguró que "estas son medidas más que nada de ahorro para las cadenas comerciales, pero que vendría a afectar a esta industria, así como a los compradores que tienen qué invertir en bolsas reutilizables", dijo.

"Desgraciadamente estas medidas no son buenas para nosotros; es una medida muy cómoda para el establecimiento, porque la bolsa era un costo que estaba trasladado al consumidor como costo fijo, aunque sí había un uso desmedido porque se utilizaban demasiadas bolsas, pero ahora al eliminar las bolsas se vuelve un ahorro y oportunidad de venta, porque te ofrecen las bolsas de tela que finalmente son telas plásticas", dijo.

Aseguró que esto además ha creado un conflicto para los clientes, pues se ven obligados a llevar sus bolsas de tela u otras reutilizables, de lo contrario se ven obligadas a adquirir una dentro de las tiendas o en su caso llevar sus compras en los brazos.

Destacó que sí es muy importante el cuidado del medio ambiente, por lo cual, resaltó es positivo que se busquen otras alternativas a las bolsas de plástico, como lo es el utilizar bolsas biodegradables y reciclables, que son las que manejan en su empresa.

"Es muy importante para todos, el cuidar el medio ambiente y fabricantes de plástico hemos estado empujando el uso de los materiales biodegradables desde hace mucho tiempo, y no eran tan aceptados, por los costos, pero ahora el costo entre los no biodegradables y uno que sí lo sea no pasa del 3 por ciento, ósea que está muy accesible", dijo.

Sin embargo, señaló lamentablemente hace falta más cultura entre la ciudadanía sobre métodos de reciclaje, ya que muchas de las bolsas son una gran contaminante en las calles, y no se les da el uso adecuado.