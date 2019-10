Pega a cosechas falta de fertilizante

La sequía y el retraso en la entrega de fertilizante por parte del Gobierno federal impactarán en la cosecha de este año en Guerrero, advirtieron organizaciones campesinas y la Administración estatal.

El subsecretario de Agricultura de Guerrero, José Daniel Román, estimó que en este ciclo agrícola ni siquiera se llegará a una producción de un millón 300 mil toneladas de maíz como en 2018.



Indicó además que la sequía y el exceso de lluvias provocadas por la tormenta tropical "Narda" dañaron unas 68 mil hectáreas de cultivos de productos básicos.



Este año, el Gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asumió la distribución del fertilizante subsidiado, lo que según el titular de la dependencia, Víctor Villalobos, representó retos y desafíos.



La Secretaría de Desarrollo Rural de Guerrero, que antes realizaba la distribución, aseguró que fueron 70 mil productores los que se quedaron sin el fertilizante, aun cuando tenían los vales que entregó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).



Marco Antonio Reyes Campos, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), estimó por su parte que fueron 50 mil los productores que se quedaron con los vales porque no los pudieron intercambiar por falta del insumo.



El subsecretario Román Salazar indicó que en las bodegas que manejó Segalmex, había mucho fertilizante y semilla mejorada, pero nunca los entregaron, mientras a otros productores les dieron los paquetes incompletos.



"Les daban cuatro bultos de sulfato de amonio y no les dieron el fosfato diamónico además de que no a todos les entregaron la semilla mejorada", señaló.



En otros casos, abundó, los campesinos tenían vales para dos hectáreas y sólo les dieron fertilizante para una.



Según el funcionario, el último dato oficial es que la Segalmex, que dirige Ignacio Ovalle, entregó fertilizante a 235 mil productores.



En 2018, refirió, se benefició a 328 mil campesinos para una siembra de más de 400 mil hectáreas.



Román Salazar cuestionó que la Segalmex nunca les informara oficialmente cómo sería el proceso del programa.



"Todo lo manejaron ellos (la Segalmex), es más, hasta la entrega del fertilizante se utilizó con fines políticos, ya que los Servidores de la Nación anduvieron en las comunidades ofreciendo a los campesinos el fertilizante sin que presentara algún expediente", aseguró.



Para que el programa funcione, planteó, se debe abrir el padrón de productores y hacer que el fertilizante llegue a tiempo a los centros de distribución.



De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, al cierre de septiembre en el ciclo agrícola primavera-verano 2018 se reportaba una producción de 17 mil 469 toneladas en 5 mil 628 hectáreas cosechadas.



En el mismo periodo de este año, sumaron 12 mil 957 toneladas de producción en 3 mil 806 hectáreas cosechadas.