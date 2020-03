Pedro Sola y Daniel Bisogno dirigen "Ventaneando" sin Pati Chapoy

El programa "Ventaneando" se sumó al paro de "Un día sin mujeres". Daniel Bisogno y Pedro Sola fueron los encargados conducir el show donde se destacó la ausencia de Pati Chapoy, Linet Puente y Mónica Castañeda.

Los conductores portaron una vestimenta de color morado y al inicio dieron un mensaje a todas las mujeres: "Queremos ser sensibles en cuanto a lo que ustedes pasan".

Pedro Sola contó algunas de sus experiencias cuando era niño y que no se daba cuenta de la desigualdad entre un hombre y una mujer. "Mi mamá se levantaba temprano y se iba a trabajar en camión; y mi papá se iba en su coche último modelo. En ese entonces yo creía que era algo normal", indicó.

Antes de cada reportaje, la voz en off siempre fue de hombres. En los cortes comerciales salía un pequeño video con imágenes de la pasada marcha con un fondo de color morado y se escuchaban voces de mujeres en donde contaban sus casos de abuso o el relato de algún acto que atentara contra sus vidas.

Algunos de esos casos fueron los siguientes: "Denuncié a mi esposo por golpearme y en el Ministerio Público me preguntaron: ¿Para qué levanta una denuncia si mañana lo va a perdonar?".

"Le pedí el divorcio a mi esposo, amenazó con quitarme a mis hijos y dejarme en la calle. Un día noté que mi exmarido me estaba siguiendo. Cuando mi exesposo me mató a batazos, las autoridades no hicieron nada. Mi cuerpo y mi vida sexual fueron exhibidos en los medios".

Bisogno y Sola aprovecharon el tema del concierto de Mon Laferte para mencionar la importancia de las mujeres en el programa. "Ver unidas a las mujeres, su hartazgo... creo que es el momento de voltear y respetarlas. Este es un programa hecho por mujeres, para nosotros es un privilegio formar parte" mencionó Bisogno.

Hicieron mención de la marcha del 8 de marzo bajo el lema "Ni una menos", en donde pasaron pequeñas entrevistas con famosas como Regina Orozco, Susana Zabaleta y Fernanda Castillo.

Esta parte fue la única en donde se escuchó la voz de una mujer.