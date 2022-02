Pedro Salmerón declinó nombramiento como embajador en Panamá, AMLO propone a Jesusa Rodríguez

En la conferencia mañanera, el mandatario reveló que la decisión de sustituir a Salmerón Anginés, se dio luego de que la canciller de Panamá, Erika Mouynes expresó su rechazo a la propuesta del historiador, a través de una misiva que envió a su homólogo en México, Marcelo Ebrard Casaubon.

"Lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijos que le devolvió la soberanía a Panamá, pero Omar Torrijos pensaba de otra forma", reprochó el mandatario.

Luego, comentó que el historiador impugnado le envió una carta para anunciar su declinación al nombramiento de embajador de México en Panamá ante la ola de señalamientos por acoso sexual que realizaron mujeres.

"Se hizo un escándalo, imagínense, si no existe una denuncia formal nada más una campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser acusándolo de acoso sexual y Pedro Salmerón de manera muy sensata y responsable me envió una carta", señaló AMLO.

No obstante, adelantó que Pedro Salmerón ocupará un cargo administrativo en su gobierno porque le interesa rescatar el archivo agrario y que se realice un libro para documentar los fraudes electorales desde la época del ex presidente Francisco I. Madero a la fecha.

"Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores de utilizar los conocimientos de Pedro Salmerón Anginés en otro campo, me gustaría que nos ayudará mucho en todo lo que son archivos, me importa dejar bien terminado protegido porque desde el temblor está mal, el edificio del archivo agrario y él es especialista. Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia sobre los fraudes electorales en México, cuando menos 100 años de fraudes", indicó.

Por ello, informó que en sustitución de Pedro Salmerón decidió nombrar a la senadora postulada por Morena, Jesusa Rodríguez como embajadora de México en Panamá y espera que el gobierno del país centroamericano en esta ocasión, otorgue el beneplácito.