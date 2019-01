Pedro Caixinha debe cambiar sus formas

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, reconoció que los objetivos del club no cambian en este Clausura 2019 pero debe cambiar las formas al interior del equipo.

El luso consideró que la presión por ganar no debe convertirse en obsesión.



"Si entramos en eso, entramos en un campo que no me gusta, que es la obsesión, yo creo que hay bajar un poquito las revoluciones, yo mismo no, en términos de lo que es mi ambición y mi determinación; pero sí la manera como paso el mensaje de dentro para adentro", explicó el luso este viernes en La Noria.



"O sea, mucha aguan mata la planta, hablar siempre de la manera como lo hago se puede manifestar como que es una obsesión, y puede ser contraproducente a lo que tú estás haciendo, y claro que para lograr lo que lograste el torneo pasado y que quieres lograr en este torneo, tiene que ser con un trabajo equilibrado, no puede ser demasiado una cosa, demasiado otra, y esa obsesión por ganar ganar te saca el niño que todos traemos adentro, que es la felicidad, quieres disfrutarlo como antes".



El portugués consideró que La Máquina encontrará el camino de los triunfos, luego que liga 3 cotejos sin ganar, entre Liga y Copa, antes de visitar mañana a Tigres.



"De la manera que estamos haciendo las cosas, creo que más temprano que tarde los resultados se van a dar; tenemos un partido muy interesante por delante, de lo que es un gran equipo, un equipo de temporada como es Tigres", apuntó.



"Muy bien orientado por el 'Tuca' Ferretti, que es un técnico de referencia por todo el trayecto que tiene en México, por Tigres, Selección Mexicana y todos los clubes por donde ha pasado y ha ganado, con una gran plantilla, con un Nahuel que es un referente no sólo por ser extranjero sino referente extranjero en el futbol mexicano".