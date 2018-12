Pedro Caixinha da explicación de las bajas

Cd. de México.

El argentino fue separado del grupo en plena Liguilla por motivos disciplinarios, pues su actuar al no ser convocado ante Rayados causó molestia en el cuerpo técnico.



"Montoya miró la convocatoria, todos saben cómo está conformada, fue en el viaje a Monterrey, pues no estaba en los 18. No ha comparecido a la comida con el resto del grupo y se fue a casa", explicó Caixinha.



En el caso de Rentería, cuya actitud en la Final fue cuestionada, refirió que no fue ese el factor decisivo, sino el análisis de toda la temporada que tuvo con La Máquina.



"No puedo analizar y tomar decisiones nada más por lo que fue un pequeño detalle en la Final. Entonces, no fue un pequeño detalle, pero sí fue la regularidad a lo largo de todo el torneo", dijo el lusitano.



Asimismo, Caixinha explicó los motivos por los que decidieron añadir a Orbelín Pineda a la escuadra celeste, cuyo ataque pretenden fortalecer para el siguiente torneo.



"Movilidad en términos de media cancha, llegadas y conexión con la última zona, esas son las características que tiene Orbelín. Te puede llegar en conducción, te puede llegar en faz, te puede llegar al borde del área, tiene gol, tiene media distancia".



Mientras Martín Cauteruccio renovó contrato, Ángel Mena sigue en pláticas para arreglar su permanencia en el club y no se espera que salgan más elementos.