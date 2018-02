Pedófilo y acosador

Monterrey,N.L.

Luego de que Anthony Rapp acusara a Kevin Spacey de acoso, un actor anónimo, de 48 años, concedió una entrevista a Vulture en la que culpa a la estrella de House of Cards de pedofilia.

La supuesta víctima afirmó que era un estudiante de actuación, de 12 años, en una iglesia en Westchester, Nueva York, cuando conoció por primera vez a Spacey, en 1981. Dos años más tarde se encontraron en el festival Shakespeare in the Park, intercambiaron teléfonos e iniciaron una relación.

“Él estaba en un modo altamente seductor y me dio su número de teléfono y me preguntó si podría llamarlo. Me dijo: ‘quiero verte, quiero que vengas conmigo a mi departamento’”, señaló.

FLECHAZO A PRIMERA VISTA

El ahora artista afirmó que a los 14 años ya se identificaba como gay y tenía una vida sexual activa, ya que sostuvo una relación con su primo, quien era 10 años mayor, un año antes, y no le pareció inadecuado mantener relaciones sexuales con Spacey.

“Iniciamos una relación sexual desde la primera visita”, afirmó.

Los encuentros supuestamente se dieron en un departamento que el histrión rentaba en Upper West Side. Cesaron cuando presuntamente Spacey trató de violarlo.

El acusador dijo que le tomó tiempo comprender la gravedad de los hechos.