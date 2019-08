Pedirán prórroga para la zona libre

El titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Reynosa, Advento Sosa Garza informó que en las próximas semanas los comerciantes y empresarios de la región solicitarán al gobierno federal una tercera extensión al plazo para inscribirse al programa "Zona libre" que pretendía fijar el IVA al 8 por ciento y el ISR al 20 por ciento, como parte de una ventaja económica.

La propuesta surgió tras hacer un análisis de los negocios que quedaron fuera de esta reglas.

"Hubo muchos candados, temas que no se entendieron que complicaron la inscripción, aspectos del SAT que nadie entiende, de hecho hay mucha confusión todavía de aquellos que ya se inscribieron porque no saben no saben cómo aplicar las reglas, por eso vamos a hacer esta petición para que sea parejo, bien informado, sin restricciones".

Datos de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) apuntan a que en Tamaulipas solo 4 de cada 10 negocios forman parte de la zona libre.

La proyección es hacer la petición antes de este año para que en el 2020 se fije un periodo nuevo.

"Aquí en Reynosa no tenemos datos certeros que nos permitan ver que tantos comercios están fuera, pero es fácil hacer un análisis, incluso como comprador, basta con preguntarse dónde hay precios más bajos por este tema, la verdad es que es bien difícil detectarlos sobre todo en la facturación".

Este sería el tercer plazo que se destina para el rubro, ya que el primero abarcó del 1 de enero a mayo, mientras que el segundo se extendió a julio.