Pedirán a SAT informe de empresas fantasma

Cd. de México.

En el orden del día de la sesión de hoy está incluida esa propuesta de punto de acuerdo en el cual se resalta que el combate a la corrupción es uno de los puntos prioritarios en la agenda legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



Las empresas fantasma u organizaciones simuladoras de operaciones fiscales, afirma el coordinador de la bancada de Morena, son el denominador común de actos de corrupción tales como los cometidos por los ex Gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, o los evidenciados por la llamada "estafa maestra".



En la iniciativa, Monreal resalta que estos actos han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema institucional mexicano o legal para prevenirlos y erradicarlos.



La propuesta, se explica, retoma la petición que en octubre de 2017 realizó al SAT el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción de información sobre los pagos realizados por Pemex, Sedesol y SCT a "empresas fantasma", revelados en la "estafa maestra".



"Este Comité señaló, en su momento, que hay evidencias y reportes de que de manera intencionada los entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como mecanismo para desviar recursos públicos".



En el marco de sus atribuciones legales, recuerda, el SAT reporta con regularidad a aquellas "empresas fantasma" que realizan operaciones con diversos entes y entidades públicas federales, estatales y municipales.



Esta información, agrega, es indispensable para que el Senado de la República y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el ámbito de sus respectivas competencias, ejerzan sus atribuciones de control y fiscalización, en particular respecto de los temas de combate a la corrupción y lavado de dinero.



"Con este exhorto queremos reiterar el compromiso de nuestro grupo parlamentario para emprender, igualmente desde el ámbito de nuestra competencia, las acciones necesarias, para erradicar y, sobre todo, inhibir estos esquemas de corrupción que tanto lastiman a la ciudadanía y a las finanzas públicas de nuestro País", señala.



En el exhorto se pide que en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de la aprobación del acuerdo, el SAT envíe al Senado y a la ASF el informe solicitado.

Este reporte debe incluir la relación completa de los CFDI emitidos por las empresas que aparecen en los listados como "empresas fantasmas" y la identificación de los contribuyentes a quienes los expidieron.



Además de la identificación de los entes y entidades de la Administración Pública de la Federación, de los estados y municipios, los organismos constitucionales autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial federal y de las entidades federativas a quienes dichas empresas expidieron los CFDI.



También se pide detallar la fecha en que se pagaron los CFDI expedidos por tales empresas y los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales los contribuyentes realizaron las transferencias en favor de éstas.



Los nombres de las instituciones bancarias y las cuentas desde las cuales los entes y entidades de la Administración Pública federal, de los estados y municipios, los organismos autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial federal y locales realizaron las transferencias en favor de esas empresas.



Los nombres de las instituciones bancarias en las cuales las "empresas fantasma" recibieron las transferencias.



Una vez recibida esta información, el Senado pedirá a la ASF emprender de inmediato las acciones correspondientes.