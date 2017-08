Pedirá familia de María del Pilar a España ratificar ADN

NOTICIAS RELACIONADAS Confirma PGJT que restos óseos hallados son de la ciudadana española

Cd. de México.- Tras confirmarse que los restos óseos hallados el 26 de julio en Tamaulipas pertenecen a la español María del Pilar Garrido, su familia pedirá al Gobierno de su país que ratifique el ADN.



A través de Facebook, Raquel Garrido agradeció las muestras de apoyo durante la desaparición de su hermana.



"Se nos ha informado verbalmente, no tenemos el informe del ADN, como españoles no es que desconfiemos, pero quiero que mi Gobierno ratifique ese ADN para estar bien seguros", escribió.



Informó que los huesos se los quedarán unos días más las autoridades para la investigación.



"Sólo espero que no sean contaminados!! Llevamos 15 días exigiendo unas radiografías de los molares, cosa que es muy sencilla y en horas sabríamos aquí 100x100 que es ella!!", apuntó.



Garrido indicó que mientras eso no ocurra, continuará con su lucha.



"Agradezco las muestras de afecto dándome el pésame, pero voy a seguir luchando para si es ella darle un adiós como se merece y llorar su pérdida, pero mientras eso no suceda continúo con la lucha como la he llevado siempre".



En Twitter, la Procuraduría de Tamaulipas defendió la certeza en la indagatoria.



"Procuraduría #Tamaulipas aplica ciencia y tecnología avanzada con apoyo @PoliciaFedMx Esto da certeza a investigación de ciudadana española", afirmó.



Los restos de Pilar, quien desapareció el 2 de julio, fueron encontrados en un paraje cercano a la carretera Soto La Marina-Ciudad Victoria.