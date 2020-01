Pedirá AMLO recorte al gasto de partidos

CIUDAD DE MÉXICO.

Fuentes de la Presidencia informaron que el mandatario pretende enviar una propuesta a la Cámara de Diputados, en calidad de "iniciativa preferente", en el arranque del periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero. Sin embargo, aún trabajan en el contenido del proyecto, pues las iniciativas preferentes no pueden incluir reformas constitucionales, sino sólo modificaciones de carácter legal.

La fórmula para determinar el monto a distribuir entre los partidos políticos se encuentra establecida en la Carta Magna, por lo que sería necesaria una modificación aprobada por el Congreso federal y más de la mitad de los congresos locales antes de que inicie el proceso electoral federal de 2021. Las iniciativas preferentes deben ser discutidas y votadas por el pleno de la cámara de origen en un plazo máximo de 31 días naturales. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados incluyó el tema entre sus prioridades legislativas. Sin embargo, hasta ahora no cuenta con suficiente respaldo de otras fuerzas políticas para sacar adelante una reforma constitucional que recorte los gastos de los partidos, ya que para ello requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores. El pasado 12 de diciembre, la propuesta de reducir a la mitad el financiamiento fue desechada en la Cámara baja, después de que los morenistas no lograron un acuerdo ni siquiera con las bancadas afines. El grupo mayoritario prácticamente se quedó solo, pues únicamente los legisladores de Encuentro Social, que no tiene registro, apoyaron la reforma al artículo 41 de la Constitución, que modificaba la fórmula para el cálculo de las prerrogativas.

Los aliados de Morena --PT y PVEM-- pedían reducir el monto del financiamiento, pero establecer un reparto igualitario de la bolsa total, con el fin de garantizar equidad en los procesos electorales. Funcionarios y legisladores federales consultados aseguraron que ahora podría explorarse una ruta de carácter legal a través de la eliminación del financiamiento a los partidos en el ámbito local, sobre lo que y hay algunas iniciativas en el Congreso. En caso de confirmarse, sería la primera ocasión en la que el Presidente haga uso del mecanismo de "iniciativa preferente" para impulsar una reforma en el Congreso. López Obrador ha dejado claro su interés en reducir el gasto electoral e incluso su intención de exhibir a quienes rechacen la medida de austeridad.