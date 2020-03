Pedirá AMLO a EU que madre del "Chapo" vaya a verlo a la cárcel

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la carta que le entregó la mamá de Joaquín Guzmán Loera alias "el Chapo", en su gira del fin de semana, fue para pedirle que le ayude porque quiere visitar a su hijo en la cárcel de Estados Unidos donde se encuentra recluido.

"Que no lo ha visto en 5 años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar...", expresó el presidente.

López Obrador respondió en su conferencia matutina a las críticas que desató su encuentro haciendo referencia a que como presidente a veces tiene que saludar a delincuentes de cuello blanco y que por esa razón no podía negarle el saludo a una señora de 92 años, "independientemente de quien sea su hijo".

"Ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino (de Badiraguato a Guadalupe y Calvo) y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé; es una señora de 92 años y ya dije: la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo".

El presidente calificó las críticas desatadas como "hipocresía del conservadurismo", porque hicieron un escándalo de que saludara a la madre del narcotraficante, y no dijeron nada de un gobierno conservador "que negoció con el hijo de la señora".