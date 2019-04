Pavel Pardo quiere llevar mexicanos a Alemania

Cd. de México.

Pavel Pardo quiere ser un puente entre los futbolistas mexicanos y la Bundesliga

El ex mediocampista del Stuttgart reconoció su deseo en colaborar con la Liga alemana para que jugadores mexicanos aterricen específicamente en esa competición en un corto plazo.



Luego de las salidas de Carlo Salcedo y Marco Fabián, la competencia alemana se quedó sin representación mexicana.



"Yo conozco la Liga y conozco a los alemanes, podría decir que no importa si no llegas, importa seguirlo intentando. En México tenemos que aprender de los proceso y los ciclos, es difícil entrar y más porque ahora no hay jugadores mexicanos.



"Eso es lo que estábamos hablando, que por lo menos cinco jugadores vayan a la Bundesliga el próximo verano. Yo como embajador de la Bundesliga también estoy trabajando en eso, en que más jugadores mexicanos vayan a la Bundesliga y jueguen", explicó durante la Bundesliga Experience México.



Pardo sabe que el jugador mexicano todavía tiene mucho que trabajar en la cuestión mental, factor que podrían fortalecer en Alemania.



"Hay una conexión muy fuerte entre la Bundesliga y México. Cuando fuimos Ricardo Osorio y yo, como representantes de México fue abrir puertas. Los jugadores mexicanos son disciplinados, con buena mentalidad y eso le gusta a los alemanes, sienten que vivimos el futbol desde pequeños y que lo llevamos en la sangre.



"México tiene que fijarse en la Bundesliga, adoptar su mentalidad. Para mí los alemanes son número uno en la cuestión mental y eso creo que yo aprendí de ellos", sentenció.