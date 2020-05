Pausan La Mexicana y El Güero

Luego de la muerte de su madre adoptiva, Tyler Sommers (Juan Soler) viaja a México para reencontrarse con su familia biológica.

A su paso, el inmigrante conocerá a una mujer guapa, seductora y muy inteligente (Itatí Cantoral) que le pondrá una trampa para sacar el máximo provecho de su parte.

Tyler estará entre una difícil decisión, si continuar por convicción o alejarse por amor.

Es así como se desarrolla el principio de la historia de La Mexicana y el Güero, melodrama protagonizado por Soler y Cantoral y que estará disponible en agosto, tentativamente, por Las Estrellas.

GRABACIONES POSPUESTAS

Así lo aseguró el productor Nicandro Díaz, quien comentó que, debido a la contingencia sanitaria, se pospuso el inicio de grabaciones.

"Estábamos listos para iniciar grabaciones el 30 de marzo, pero dada la contingencia pospusimos el arranque; no sabemos si después la cosa esté mejor, si es así, retomaremos actividades, si no, hasta que pase la emergencia sanitaria.

"Vía remota hicimos unos talleres con algunos actores, pero la verdad es que no se trabaja de la misma forma porque en video no se establece el mismo contacto que en persona, así que lo suspendimos y preferimos avanzar con trabajos de escenografía y ambientación", afirmó Díaz en entrevista.

REGRESA BANQUELLS

A este proyecto se suma Rocío Banquells, quien regresa a la pantalla chica cuatro años después de haber participado en Un Camino Hacia el Destino.

"Yo no tengo nada que ver con la ideología y filosofía de mi personaje, pero trataré de entender su sentir, a como ella esté educada. Al final esto es una historia, un cuento, la gente se dará cuenta de que yo soy actriz y ese fue el papel que me tocó en esta ocasión.

"Por ejemplo, a mí me genera mucho conflicto agarrar una pistola y, la única forma de que me vean haciendo esto será en la ficción. Son cosas con las que yo no comulgo, pero es parte de mi trabajo", afirmó Banquells.

Conservadora, educada y elegante son algunas de las características de su personaje, María Dolores "Lolita", madre de Sebastián (Eleazar Gómez), quien a lo largo de 29 capítulos estará en una encrucijada, si apoyar las decisiones de su hijo o continuar con las apariencias y complacer a la sociedad.

LOCACIONES EN LA NIEVE

El equipo de producción trabaja en este proyecto desde hace unos meses. Incluso, a inicios de marzo, algunos integrantes viajaron a Vancouver Whistler, Callaghan Mountain, para rodar escenas en la nieve.

"Era indispensable hacer estas escenas antes de comenzar las grabaciones formalmente debido a la temporada, si nos tardábamos la nieve comenzaría a desaparecer por la estación del año.

"Aún falta grabar algunas cosas complementarias con Lorena Velázquez (personaje que hace a la mamá de Tyler) aquí en México para complementarlas con las de Canadá", expresó él productor.

El elenco lo completan Nora Salinas, Julio Camejo, Sabine Moussier, Luis Roberto Guzmán y Tania Lizardo.