Paulina Rubio prepara sorpresa musical

La Chica Dorada dio a conocer que se encuentra grabando un nuevo video y para ello usó una imagen audaz y diferente.



Sin la melena larga y rizada que la caracteriza, la cantante dio a conocer que prepara sorpresas musicales.



"Feliz martes a todos! #newmusicvideo #paurubio", escribió la cantante en Instagram al momento de publicar un video.



Pero al parecer Pau no estará sola en este nuevo video, pues hay una fotografía que delata que estará acompañada.



"Pau es lejos mi amiga más divertida. Hoy la hemos pasado genial preparando una sorpresa para todos ustedes. @paurubio", fue el mensaje de Nacho, del dueto Chino y Nacho, en la fotografía que compartió con la ex Timbiriche.



El nuevo disco de Paulina Rubio es esperado por sus fans desde el año pasado, ya que así lo había anunciado la intérprete en noviembre del 2016 cuando presentó su sencillo "Me Quema".



Desde el lanzamiento del álbum Brava! en 2011 no vuelto a sacar otro, aunque ha lanzado sencillos como "Mi Nuevo Vicio".