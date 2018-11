Paulina Rubio causa polémica por comentario a Trump

La cantante Paulina Rubio se presentó este fin de semana en Los Ángeles en el evento musical "Las que mandan", sin embargo una declaración que hizo durante su participación causó revuelo por decir "te amamos Donald Trump".

"Arriba las mujeres. Arriba las que mandan. Donald Trump we love you. We love you Donald Trump", dijo la cantante en el escenario.

Esos últimos gritos causaron revuelo y la propia cantante salió a aclarar que era en tono de sarcasmo.

A través de su cuenta de Instagram la intérprete de "Ni una sola palabra" dijo: "A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez".

Agregó que en repetidas ocasiones ha manifestado que no es fan del presidente norteamericano "y mi opinión no ha cambiado".

En el evento musical participación varias cantantes como Paquita "La del Barrio", Gloria Trevi, Natti Natasha, Yuridia y Thalía.