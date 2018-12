Paulina Goto protagoniza "Veinteañera, divorciada y fantástica"

Paulina Goto, Vadhir Derbez, Jesús Zavala y Natalia Téllez protagonizarán la película "Veinteañera, divorciada y fantástica", un spin off de la cinta "Treintona, soltera y fantástica".

En conferencia de prensa, los productores del largometraje, José Alberto López y José Manuel Flanders, acompañados por el director Noé Santillán dieron a conocer a los actores que conformarán el elenco.

Será Paulina Goto quien interprete a "Regina" una joven que proviene de Guadalajara y sueña con casarse con el amor de su vida; contrae matrimonio con "Juanpa" (Vadhir Derbez) pero su relación no dura mucho y se divorcian.

Los recién divorciados cuentan con grandes amigos que los acompañan en el proceso; entre los actores destacan Jesús Zavala, Natalia Téllez, Ela Velden, Giselle Kuri, Claudio Roca, Paco Rueda y Eduardo Arroyuelo.

Paulina Goto habló sobre su personaje Regina, que "es una chica que en el transcurso de la película pasa situaciones que la harán quererse a sí misma. La sociedad suele ver una rotura o un divorcio como un fracaso, pero en realidad es oportunidad de crecimiento y de replantear lo que estamos haciendo para ser felices".

Vadhir Derbez también aseguró que la película muestra el crecimiento que tienen los personajes tras su divorcio y que "Juanpa" sólo es un chico que no estaba preparado para casarse.

La actriz y conductora Natalia Téllez expresó sentirse muy emocionada por el personaje que interpreta en la cinta y por el guión del proyecto.

"El nombre de mi personaje es "Tabata" una amiga de "Regina" que la ayuda a ser fuerte; el guión tiene cosas interesantes para nuestra generación, nos invita a ser libres y a no tomar decisiones basadas en lo que los demás piensen".

Natalia Téllez también resaltó que la película marca los contrastes que hay entre los estados de la República y la Ciudad de México, "las diferencias van desde la comida hasta la forma de pensar; la gente en la ciudad suele ser más libre y en algunos estados la presión para casarse joven es mayor".

Noé Santillán aseguró que muchos jóvenes podrán sentirse identificados con la película porque muestra el proceso que todos deben pasar para convertirse en adultos, como el rompimiento de una relación, pérdida del empleo y no tener dinero.

"A 'Regina' se le cae el plan que tenía pensado, se da cuenta que realmente no quería estar casada, quería crecer profesionalmente y no conformarse con solo ser ama de casa. La película invita a reflexionar que casarse no es la meta final, es importante ser felices" expresó el director.

"Veinteañera, divorciada y fantástica" aún se encuentra en filmación y se estrenará el próximo año.