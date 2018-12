Paul Stanley alista álbum ajeno a Kiss

Cd. de México.

Dicha agrupación, que se ha dedicado a interpretar clásicos de grandes exponentes como Smokey Robinson, The Temptations y Al Green, debutó en directo hace casi cuatro años.



"Antes de ver a Led Zeppelin, The Who o cualquiera de esas bandas, vi a Otis Redding, a Solomon Burke, a The Temptations. Así que es una buena parte de mi ADN", manifestó el cantante en su momento con respecto a este estilo musical.



Stanley y el resto de Kiss están a punto de iniciar la gira de despedida de la mítica agrupación.