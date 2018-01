Paul Aguilar está descartado para el partido contra los Pumas

El lateral derecho del América no se recuperó de una molestia en los gemelos y por ello no es opción para el técnico Miguel Herrera de cara al Clásico del domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Su lugar podría ser ocupado por Edson Álvarez, quien no desconoce la posición y el cual lo sustituyó en el partido frente a Pachuca.

El que sí podría reaparecer es el volante William da Silva, quien ya superó una infección en la pierna.



A pesar de que ya tienen su visa de trabajo y que viven su primera semana de entrenamiento, los refuerzos Jérémy Ménez y Andrés Ibargüen no tienen tantas posibilidades de jugar en CU.