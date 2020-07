Paty vs. Carmen por conspiraciones

Luego de que Carmen Salinas criticara a Paty Navidad por apoyar las conspiraciones relacionadas al Covid-19, la actriz reaccionó y le dedicó un mensaje en donde no le desea el mal.

A través de su cuenta de Twitter, la protagonista de "La Fea Más Bella", publicó que siente mucho lo que provocan sus comentarios, pero que ella sólo tiene palabras de agradecimiento.

"Lamento ocasionarle enojo y desquiciamiento Sra. Carmen Salinas. Cada quien elegimos con qué quedarnos de los demás. Me quedo con lo mejor de usted, fue maestra de vida para mí, agradezco con el alma sus palabras hasta el día de hoy. Dios la cuide y la bendiga".

Fue el pasado martes cuando la actriz de 80 años mostró su inconformidad con las personas que no toman en serio el virus... En una entrevista para el programa "Venga la Alegría", la primera actriz llamó ignorantes a las personas que no respetan las medidas sanitarias.

"Hay cada pen... tonto que no cree en que existe el coronavirus. Claro que existe y no quieren usar el tapaboca... No puede ser que la ignorancia llegue a tanto".

La artista que estelarizó películas como "Entre ficheras" y "Danzón", fue cuestionada sobre las ideas de Paty Navidad, a quien calificó de "loca".

"A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, pero mío no es. Yo no la parí, yo si creo en esa cosa y me da mucho miedo. Y no es cosa del gobierno, no es cosa ni de políticos, ni de partidos, ni de gobierno".

Carmen Salinas también recordó uno de los inconvenientes que tuvo con la originaria de Tapachula.

"A paty Navidad le teníamos que tener un doctor fijo cuando hizo Aventurera por la hipocondría tan grande, porque se le subía la presión, le bajaba la presión.