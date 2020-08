Paty Navidad se siente juzgada por catedrático de la UNAM

Paty Navidad respondió al catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y divulgador científico, Sergio de Régules, tras haber hecho un análisis de sus distintas posturas en Twitter en torno al coronavirus, al 5G, su negativa al uso del cubrebocas y a las vacunas que dice, serán letales.

"Es nanotecnología para modificar nuestro ADN, pandemia para control y reducción de la población mundial", son algunos de sus comentarios en redes sociales en torno a las vacunas para tratar el coronavirus.

Al respecto de sus dichos, el catedrático lamentó a EL UNIVERSAL la desinformación que la actriz está realizando que va en contra de la salud de la gente.

"Es lamentable que alguien con un micrófono diga este tipo de cosas y desinforme. Ella está rosando la conspiración de ultraderecha y antisemita. Si alguien le cree, esas decisiones podrían ir en contra de sus salud y puede que hasta sea criminal lo que hace esta mujer, es decir, si alguien se enferma o muere por sus mensajes, le pesará en su conciencia, además, debe tener cuidado porque un día se le puede voltear y acusarla de fascista y le puede ir mal en su carrera".

Ante estas declaraciones, la actriz de "Cañaveral de pasiones" y "Zacatillo, un lugar en tu corazón" no se quedó callada y utilizando su cuenta de Twitter, señaló que el catedrático la quiere responsabilizar de que lo que los gobiernos le han hecho a la humanidad.

"Este divulgador me juzga y me quiere responsabilizar de irresponsabilidades de gobiernos y algunos médicos, científicos y más, que se han vendido a la élite oscura para el hibridismo y esclavitud total de la humanidad".

Como era de esperarse, esto dividió opiniones y creó controversia. Algunos de sus seguidores, que apoyan sus creencias, se solidarizaron, pero otros le piden que piense mejor las cosas antes de escribirlas para no generar ruido en la gente y confusiones que pueden ser fatales.

El usuario Martín Rosas Vera le pidió un favor a la también cantante y fue que no deje en saco roto lo que un divulgador de la ciencia de la Máxima Casa de Estudios en México tiene que decir al respecto, ya que sus estudios lo avalan, mientras que las opiniones de personas que no tienen un nivel alto de preparación no son válidas.

Quien lleva por nombre Aristarco di Samos, escribió todo lo contrario al primero, ya que mantiene la idea de que en las universidades son parte del llamado complot mundial, porque asegura que George Soros es quien les da un pago, como si fueran donaciones, por mil millones de dólares.

Unos menos "ortodoxos" dan su apoyo a Paty Navidad y le aseguran que prefieren que los llamen locos que manipulables.

De Regúles, un científico de alto perfil

Pero ¿quién es Sergio De Regúles? ¿Qué ha hecho para acercar a las personas a la ciencia?

Una de las tareas que ha tenido el físico y divulgador es la de acercar a las personas a ciencia por medio de libros.

A lo largo de su trayectoria, para el catedrático de la UNAM ha sido importante precisamente que la ciencia no sea tomada como algo inalcanzable, sino que quien se acerca a algún texto se sienta cobijado y no humillado.

El escritor ha publicado libros como "El renovador involuntario", "El sol muerto de risa", "Crónicas algebraicas" y "El universo en un calcetín", entre otros y colaborado en revistas mexicanas como la "Gaceta del Fondo de Cultura Económica" y extranjeras como la británica "Physics World".

"La mayoría de la gente siente que para hablar de ciencia debe ponerse en un tono muy serio, ponerse una bata o una corbata, ponerle al lector una camisa de fuerza y subirse a un pedestal a dar cátedra, y eso es lo peor, yo siento que eso aleja al lector", dijo en 2016 a la Agencia informativa del Conacyt.

"¿Quién se va a acercar a escuchar a una persona que está dando clase con el 'dedito regañón'? En cambio si ves a alguien que está interesado y divirtiendo a la gente, claro que te acercas".

Con esa idea es que en sus publicaciones recurre al humor para abordar temas serios dándoles un giro. Entre sus más recientes publicaciones están "El sol muerto de risa", de 2019. Además de la divulgación científica Régules se ha desempeñado dentro de la música pues toca el piano.