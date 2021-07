Paty Navidad, Rebeca de Alba y más de MasterChef tienen Covid-19

Paty Navidad y su postura ante las vacunas

Navidad ha sido duramente criticada por su postura en cuanto a las vacunas, el uso de cubrebocas y hasta la sana distancia que debe de haber entre personas, según ella porque todo esto es un plan maligno de líderes empresarios y gobiernos para controlar a la población.

Hace unos días, Paty Navidad en entrevista con EL UNIVERSAL pidió a las personas respeto para la gente que no desea vacunarse y dijo sentir que se ha violado su derecho a la libre expresión al ser censurada y criticada en redes sociales por externar su opinión sobre temas como la pandemia.

"Yo no estoy agrediendo ni ofendiendo a nadie ni soy medio de información ni nada, simplemente soy una persona que externa opiniones y que comparte información que para muchos puede ser falsa, pero que para otro cierto porcentaje importante y cada vez más grande no es falso", dijo.

Navidad señaló que se debería de entender que hay que respetar la diversidad de pensamiento porque eso nos hace únicos y más ricos como humanos.

Mencionó que si por ser diferente se le ataca no tiene ningún problema pues no es algo que le ofenda y no lo ve como algo personal porque ya está "en otro nivel de conciencia, pero me gusta poder aportar aunque sea duda para que la gente piense cuestione e investigue por sí sola".

A la actriz le han suspendido su cuenta de Twitter cinco veces; en Instagram la han amenazado otras tantas, situación que no entiende por qué y recalcó que ella no es un medio de información, de noticias o de salud y tampoco se considera líder de opinión.

"Soy una ciudadana más y creo que en las redes sociales lo que se debería de cuidar más es todo lo que hay de pornografía, pederastia, temas agresivos, gente que habla con un léxico que ya ni se entiende porque no es nuestro idioma, que no puede decir dos palabras sin agredir u ofender".

Entre las personalidades que dieron positivo a Covid-19 se encuentran el chef Joserra Castillo y Paco Chacón.

Suspenden grabaciones, pero sí habrá estreno

Por medio de un comunicado que se leyó en el programa que lidera Pati Chapoy, Ángel Aponte, productor de "MasterChef Celebrity", explicó el proceso de cómo se realizaron las pruebas PCR a toda su producción y decisión de detener las grabaciones.

Aponte dijo en la misiva que ayer por la noche realizó las pruebas a todo el talento que hay en el programa y que salieron negativas, sin embargo, hoy en la mañana cuando llegaron al estudio hicieron más exámenes y sólo dos personas salieron positivas, por lo que decidió detener las grabaciones por una semana y espera remontar todo para la siguiente, una vez que todos den negativo.

Sin embargo, y como ya hay mucho material grabado, el estreno del reality show de TV Azteca se hará el próximo 20 de agosto, fecha que se programó para salir al aire.