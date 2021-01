Paty Navidad reacciona a la suspensión de su cuenta de Twitter

Tras múltiples mensajes polémicos donde defendía a Donald Trump, la red social Twitter suspendió este viernes la cuenta de Paty Navidad. No pasó mucho tiempo para que la actriz recurriera a su cuenta de Instagram para reaccionar ante este suceso que ella califica como censura.

Navidad publicó un video en el que muestra cómo viajo en avión sin hacer uso del cubrebocas. El video fue grabado en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde iba también sin mascarilla. En el video la actriz no habla, pero su pensar lo escribió en la descripción de éste. "¡La mentira no se censura, solo la verdad sufre de censura y no se deberi?a festejar!", escribió la actriz en mayúsculas al inicio de su mensaje.

La actriz sinaloense aseguró que la censura se ejerce sobre las personas "que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos" y vaticinó que aquellos que hoy celebran el hecho de que se hayan "recortado derechos" a "algunos de nosotros" (Donald Trump fue inhabilitado de forma permanente de esa red social), "man?ana llorara?n por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera".

Navidad aseguró que se aproxima una "hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tira?nica y cruel por medio de la tecnologi?a y digitalizacio?n" e insistió en que la humanidad no será "libre" porque temen a la responsabilidad, opta por estar en la zona de confort al no cuestionar. En este mismo mensaje, la actriz reiteró su llamado a ver con "los ojos del alma y razonamiento", mensaje que había escrito en sus últimos tweets antes de que su cuenta fuera suspendida.