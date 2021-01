Paty Navidad aplaude violencia en el Capitolio; famosos de Hollywood la condenan

Para la actriz Paty Navidad la intrusión violenta de militantes pro-Trump en el Capitolio en Washington fue parte de la "lucha por la libertad y los derechos de los verdaderos patriotas de Estados Unidos", así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter.

La actriz mexicana, quien ha expresado abiertamente su simpatía con Donald Trump, consideró que lo ocurrido ayer está justificado porque los estadounidenses estaban "defendiendo su patria".

"Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictaduras basada en el modelo de gobierno comunista Chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias".

Navidad, quen ha estado en medio de varias polémicas en redes sociales por sus opiniones en contra de la vacuna contra el Covid-19, por ejemplo, reiteró que a quien no le guste su opinión simplemente se pase de largo y no la critiquen.

"Si vienen a mi TL a leerme y les molesta lo que ven háganse responsables de sus emociones y asuman las consecuencias de sus decisiones, seguiré expresando mis opiniones, si no les gustan lo deberán resolver ustedes, no me interesa agradar a nadie, síganse de paso y respetémonos".

Contrario a lo expuesto por Navidad, famosos en Hollywood condenaron los actos violentos y se lanzaron de nuevo contra el presidente Donald Trump.

"Imaginar si este fuera nuestro bando. Habría ríos de nuestra sangre en las calles y ni uno solo de nosotros estaría armado. Esto se ha permitido", publicó Mark Ruffalo. "Pensar en la carnicería si no hubieran sido personas blancas", agregó Chris Evans.





"Viendo la anarquía en nuestra capital, matones apoyando un golpe, y profundamente entristecido.

Los Murdoch han infligido demasiado racismo, sexismo, mentiras virulentas y daño a nuestra nación. Compañeros creadores de contenido, debemos cancelar las apariciones en Fox y usar nuestro poder para mantener los anuncios de nuestras producciones fuera de Fox", pidió el director James Mangold. "Mierda, el Capitolio de nuestra nación está siendo atacado por terroristas", lamentó Rainn Wilson.