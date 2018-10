Paty Manterola se une a "Señora Acero"

La actriz y cantante mexicana Patricia Manterola asegura que desde que llegó a sus manos el personaje de "Nancy Salas" con el que participará en la quinta temporada de "Señora Acero", enloqueció literalmente.

La ex integrante del grupo Garibaldi argumentó que la sedujo porque ambas tienen la misma filosofía de vida, por lo que no dudó en unirse al talento de esta serie, cuya nueva etapa se estrenará este lunes 15 a través de la señal de Telemundo en Estados Unidos.

De acuerdo con las notas de producción, "Nancy Salas" es una mexicana divertida, bonita y sumamente irreverente.

Se trata de una chica que ejerce la labor de salvavidas en "La posada el Fin del Mundo" a la que llegan "Vicenta Acero" (Carolina Miranda), con su hijo "Danielito" a refugiarse y evitar cualquier atentado.

La rescatadora de vidas en el mar, según la trama, busca vivir a plenitud, como si fuera el último día de su existencia.

De inmediato "Nancy" y "Daniela" sienten empatía y la primera se convertirá en confidente de la segunda, destaca el documento de prensa.

En entrevista con Notimex, Manterola describe a "Nancy Salas", como una mujer que sabe vivir la vida al máximo y es agradecida por cada minuto que tiene para respirar y vivir el presente sin importarle el futuro.

"Así es mi filosofía de vida desde hace mucho años, vivir el presente y dejar a un lado la carga del pasado; guárdala con lindos recuerdos; pero que tu felicidad no dependa de lo que ya no tienes", comentó a través del auricular.

Añadió que uno debe olvidar un poco de que la felicidad no dependa de los proyectos a futuro, que cada individuo puede soñar y aspirar; sin embargo, la felicidad está aquí en el presente; "y a mí, esa es una filosofía de vida que me ha cambiado muchas cosas durante mi existencia".

Es así que, aseguró, cuando le llega el personaje de "Nancy" a sus manos, "me enamoré de él, además de que, actoralmente, requería de un gran trabajo de investigación".

Con sus reservas, dejó entrever que la vida de "Nancy" pende de un hilo cada día. "Ella tiene una condición de la que no te puedo hablar mucho, sobre todo, de qué enfermedad padece".

Manterola comentó que se trata de una condición seria y por eso debió hablar con personas que sufren esa enfermedad, ver muchos videos y enterarme a fondo".

Sin embargo, subrayó que cualquier actor que se jacte de serlo debe prepararse para hacer creíble su interpretación.

"A pesar de todo ha sido delicioso dar vida a ´Nancy Salas´ en donde por cosas del destino serán grandes amigas y aunque ella no tiene nada ver con el mundo de ´Vicenta Acero´ se van a conocer por casualidad en la playa y pues repente se involucrará un poco en la escenas de acción.

Al preguntarle si debido a la enfermedad que padece "Nancy Salas", su personaje permanecerá en toda la temporada, optó por reservarse la respuesta y exhortó a ver la serie para darnos una idea lo que sucederá con ella al paso de los capítulos.

"Tienen que ver la historia, es un personaje padrísimo, tiene escenas muy bonitas, muy fuertes, muy intensas, la tienen que ver, se los pido".

Describió que tanto "Vicenta" como "Nancy" son mujeres guerreras, y guerreras no sólo en las escenas de acción en las que se verán involucradas sino en la vida misma", porque cuando tienes una adversidad que enfrentar, lo mejor es tomar la vida con una actitud positiva y agradecer lo que tienes".

Resaltó que todas las personas tenemos una misión de vida que hay que enfrentar y resolver, "ya sea porque puedes respirar cada día o aunque fuera que debas respirar a través de una máquina que te mantenga con vida".

En cuanto a las escenas de acción en las que tomará parte, se le preguntó que si tendrá una doble que tome su lugar a lo que respondió:

"Hasta ahora las hemos hecho nosotras muy asesoradas y muy bien cuidadas, soy una persona que me gusta mucho el deporte, siempre he sido aventada, desde niña trepaba los árboles, corría, me gustan las escenas de acción, andar en las corretizas, entre otras travesuras".

¿Conduces autos en persecusiones y disparas armas?

"No me ha tocado manejar autos porque ya lo sabrán por la historia, van a ver con el tiempo que se va convertir en el Sancho Panza de Don Quijote, de ´Vicenta Acero´, va a ser como su mano derecha, su confidente, su amiga, va a prender muchas cosas ya lo van a presenciar".

Adelantó que a "Nancy Salas" la veremos por ahí del capítulo 20 y que no debemos perdernos a una Paty Manterola diferente, ya no como la chica bonita y pasiva, solamente, de las telenovelas románticas.

Sin dejar atrás la acción y el drama que han caracterizado a esta producción, "Señora Acero" regresa con una historia fresca y renovada que arranca seis años después, con la reaparición de "El Teca", un icónico enemigo del pasado quien llegará con sed de venganza contra la dinastía "Acero Quintanilla".

En esta etapa de la historia, el mundo de "Vicenta Acero" (Miranda), que ahora gira alrededor de su hijo, estará en peligro y la obligará a arriesgarlo todo para proteger a su familia de esta implacable persecución que se desatará desde el comienzo de esta temporada.

En el elenco participan Carolina Miranda, David Chocarro, Dagoberto Gama, Emiliano Zurita, María Rojo, Patricia Manterola, Mauricio Islas, Omar Fierro, Ana Lucía Domínguez, William Miller, Guillermo Zuleta, Jessica Segura, Joaquín Cosio, Jonathan Islas, Lamda García, Aurora Gil, Arantza Ruiz, Andrea Portugal, Braulio Aranda, Camila Rivas Suarez, Camila Selser, Paulina Gaitán, entre otros.