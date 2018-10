Patrocina Venezuela la caravana: M. Pence

Washington, D.C.

La caravana de migrantes está siendo promovida por agrupaciones izquierdistas de Honduras financiadas por Venezuela para desafiar la soberanía y la frontera de Estados Unidos, sostuvo ayer el vicepresidente Mike Pence.

"El presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) me dijo que (la caravana) es organizada por grupos izquierdistas en Honduras financiados por Venezuela y enviados al norte para desafiar nuestra soberanía y desafiar a nuestra frontera", dijo en un foro público organizado por The Washington Post.

Pence destacó que la administración de Donald Trump está trabajando muy de cerca con México para resolver lo que calificó como una "crisis". "Vamos a hacer todo lo posible para evitar que esta caravana venga el norte y viole nuestra frontera", señaló el vicepresidente.

No obstante sostuvo que "en última instancia es un asunto en nuestras elecciones porque lo que están haciendo los traficantes de personas, lo que están haciendo miembros de pandillas criminales... es aprovecharse no sólo de nuestra frontera porosa, sino de huecos en nuestras leyes".

Pence aseguró que la única solución es "con un Congreso que esté dispuesto a financiar el muro, a asegurar nuestras fronteras y también cerrar los huecos que usan los traficantes de personas y pandilleros criminales... para alentar a las personas a realizar el largo y peligroso viaje".

Estados Unidos celebra elecciones legislativas el 6 de noviembre para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. Encuestas muestran que los demócratas gozan de una ventaja sobre los republicanos para recuperar el control de la Cámara baja.

"Tenemos una crisis en nuestra frontera sur y la única manera en la que vamos a poder lidiar con esa crisis en largo plazo es haciendo cambios en las leyes", indicó.

Pence señaló que los votantes estadunidenses tienen una "opción clara" durante los comicios.

"Los demócratas apoyan detención y liberación, se han opuesto al muro, se han opuesto a más esfuerzos de cumplimiento de la ley interna... El Partido Republicano está comprometido en construir el muro, comprometido a cerrar los huecos, a terminar la detención de liberación y reformar un sistema migratorio descompuesto", finalizó.





Y Trump admite que ´no hay prueba´ de sus acusaciones

El presidente estadunidense Donald Trump reconoció hoy que no tiene prueba de que en la caravana de migrantes procedente de Honduras y que se dirige a Estados Unidos haya presencia de personas de Oriente Medio, aunque insistió en que es una posibilidad.

"No hay prueba de nada, no hay prueba de nada, pero podría ser, o no necesariamente tienen que estar en ese grupo", dijo Trump en un intercambio con reporteros en la Oficina Oval.

En los últimos días, entre sus diatribas contra la caravana, Trump ha insistido sin ofrecer evidencias en que hay "personas del Medio Oriente", así como criminales y miembros de la pandilla MS-13, en la caravana de migrantes que se encamina a los Estados Unidos desde Honduras.

Aunque en su intercambio con los reporteros reconoció no tener evidencias de que haya personas del Medio Oriente en la caravana, insistió en que es un hecho que existen personas de esa y de otras regiones que llegan a la frontera y "que no son apropiadas para nuestro país".