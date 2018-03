Patrick Cutrone feliz de enfrentarse y ver jugar en vivo a Messi

El internacional italiano Patrick Cutrone, cuya selección se medirá con Argentina el próximo 23 de marzo, expresó su felicidad por enfrentarse a Lionel Messi, un jugador que hasta este momento, bromeó, solo pudo ver por televisión o en la Play Station.



"Para mí Messi es un personaje de la Play Station, siempre le vi por televisión y nunca tuve la suerte de verle en directo. Verle será un honor para mí", aseguró Cutrone en una rueda de prensa desde el centro técnico de Italia en Coverciano (Florencia, centro).



Cutrone, delantero centro del Milán, de 20 años, es la gran revelación de esta temporada de la Serie A (Primera División) y aseguró que entrar en la lista de la selección absoluta italiana es un sueño.



"Tengo 20 años y los sueños nunca se acaban. El año pasado jugaba en los juveniles y no pensaba llegar hasta este punto, siempre intenté entrenarme al máximo y doy las gracias a todos los técnicos que me ayudaron a llegar hasta aquí", afirmó.



El italiano marcó 15 goles en esta campaña, entre la Serie A, la Copa Italia y la Liga Europa, y espera poder realizar su debut absoluto con la selección mayor contra Argentina.



"Estar en la selección es un sueño. Ahora espero debutar. Veremos las decisiones del técnico, trataré de ponerle en apuros", aseveró Cutrone, que hasta ahora formaba parte del seleccionado Sub 1.



"Nunca tuve miedo, es una oportunidad y trataré de aprovecharla al máximo".