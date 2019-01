Patricia Bernal admira tanto a Gael García como a Darío Yazbek

La actriz Patricia Bernal dijo que no tiene preferencia por ninguno de sus afamados hijos, pues los quiere y admira por igual sin importar el éxito que consigan en sus carreras.

"Estoy feliz por mi hijo Darío que está haciendo su propia carrera y también por Gael. Me da mucho gusto que los hijos agarren su propio camino, que sean independientes y sepan que con trabajo se pueden hacer muchas cosas", resaltó.

Gael, dijo, "ha hecho cosas muy interesantes y sigue adelante. Darío me encantó en ´La casa de las flores´ y ahí va también. Son muy trabajadores y talentosos".

La actriz mencionó que no existen proyectos en puerta para trabajar con alguno de ellos, pero le gustaría mucho y espera que pronto se dé la oportunidad.

"No hay nada. Lo he platicado tanto con Gael como con Darío, pero ellos ahora están ocupados en sus propios proyectos que deben aprovechar. A ver si después, no tenemos prisa", comentó.

Patricia Bernal informó que en febrero próximo se estrenará la película "La boda de mi mejor amigo", en la que participó al lado de Ana Serradilla, Natasha Dupeyrón, Mónica Huarte y Carlos Ferro. Es la daptación de "My best friend's wedding" (1997), protagonizada por la actriz Julia Roberts.

"También tengo la propuesta de una serie y de una obra de teatro para abril o mayo, pero más adelante dará detalles", concluyó.