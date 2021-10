Patricia Armendáriz publica video para justificarse: "mi intención fue genuinamente querer ayudar"

CIUDAD DE MÉXICO .- La diputada Patricia Armendáriz se justificó de las críticas que recibió en redes sociales por cuestionar el desabasto de medicamentos y en un video dijo que su intención era ayudar y no negar un problema.

La diputada de Morena y empresaria inició esta controversia con usuarios de redes sociales cuando en su cuenta de Twitter pidió a papás, mamás y enfermeros que le enviaran pruebas del desabasto. "No organizaciones, no fundaciones, a no ser que me manden evidencia", precisó.