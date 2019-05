Pasos por la Vida contra el aborto

Ciudad de México.

Integrantes del movimiento Pasos por la Vida y legisladores federales pidieron a congresistas de la Ciudad de México echar abajo las modificaciones a la ley que permite el aborto en la capital del país.

En las escalinatas del Congreso de la Ciudad de México, luego de marchar del Monumento a la Madre al recinto legislativo, exigieron también el retiro de las 24 iniciativas que existen en los congresos del país y proponer leyes encaminadas a proteger la vida.

En un evento convocado en ese lugar por los diputados por Nuevo León, Claudia Gabriela Caballero, del PAN, y Juan Carlos Leal, de Morena, el grupo proveniente de la VIII Marcha por la Vida en la Ciudad de México, hizo un pronunciamiento en favor de políticas públicas que apoyen a la mujer y repudió la legalización del aborto.

"No podemos quedarnos callados, muchos han querido callarnos y en lo personal he sufrido bastantes ataques por lo mismo, pero no vamos a callarlo; venimos aquí a exigirles a todos los gobiernos, sin importar los partidos, que queremos la vida en México.

"Esto es el inicio de una nueva generación que está a favor de la vida, no podemos permitir otra vez que mueran 200 mil bebes, no lo vamos a permitir, y en el Congreso de Nuevo León estamos trabajando en favor de la vida y esperamos que se repita aquí, pídanles a su diputado local y federal que esté a favor de la vida", dijo el diputado Juan Carlos Caballero.

Por su parte, la legisladora Claudia Caballero, consideró que la vida es la que asegura la supervivencia como especie, "acaso es tan difícil entender que sin vida no hay futuro".

Dijo que en el Congreso de Nuevo León, se aprobó la reforma constitucional para reconocer el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. "Viene contemplado en nuestro artículo primero de la Constitución local en Nuevo León", dijo en medio de gritos: "Sí a la vida, sí a la vida".

"Quienes impulsamos esta reforma desde nuestro Congreso no tuvimos un camino fácil de la mayoría del Congreso, 30 votos contra 42, es una iniciativa que impulsamos desde el Partido Acción Nacional", señalo la legisladora en torno orgulloso.

Fue la vocera de Pasos por la Vida, Alison González quien repudió las reformas al artículo 144 del Código Penal de la Ciudad de México y que desde 2007 permite el aborto en la capital del país.

Al afirmar que esa modificación ha provocado la muerte de 200 mil bebes en el vientre de sus madres, pidió la derogación de la reforma que dijo "ha causado la muerte de miles de mexicanos".

En ese sentido, exigió el retiro de las 24 iniciativas que existen en los diferentes congresos de los estados y que se propongan leyes encaminadas a proteger la vida del niño por nacer y de la mujer embarazada.

"Hoy, Unidos por la Vida, políticos y ciudadanos queremos que respete el derecho a la vida, desde la concepción hasta su muerte natural", agregó al tiempo que solicito leyes que respeten, protejan, promuevan y garanticen la vida de la mujer y su hijo.

