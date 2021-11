Pasó un momento ‘humillante’ en set

“Justo cuando empezaba la pandemia la acabamos (la película) casi a la carrera, luego tuve que regresar a hacer una escenita, todos tuvimos un poquito, algo extra, algo chiquito”, recuerda.

“Lo bueno que lo mío fue muy pequeño. Ya no entré en el traje de superhéroe, no me podían cerrar el cierre porque, claro, la pandemia es la pandemia, nos encerraron a todos y somos mexicanos, a nosotros nos gusta la comida”, admite.

Sin embargo, el filme ubicado dentro del Universo Cinematográfico de Marvel tenía que terminarse y se las ingeniaron para que Hayek volviera a convertirse en Ayak, la líder de los eternos.

“Fue horrible, fue humillante, no lo podían cerrar. Ahí hice mi escena, ahí como que le pusieron la capa atrás para que no se viera”, recuerda.

“Nos reíamos un poco, pero lo salvamos, pero ahí fue cuando vi la realidad de lo que había pasado en la pandemia y en mi cuerpo antes y después, pero que emoción que podamos ir al cine otra vez”.