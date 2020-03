Paso libre a EU para ´donantes´ de plasma; deben mostrar tarjeta roja

Motivados por la necesidad de obtener ingresos ante la falta de empleo o para conseguir un extra que les alcance a sufragar sus necesidades, reynosenses ven en los centros de plasma establecidos en el Valle de Texas una oportunidad, que continúa pese a restricciones en los puentes.

Luego de la medida que restringe el acceso a Estados Unidos a los mexicanos con visa de turista surgió la inquietud entre las personas que venden plasma de manera regular.

EL MAÑANA realizó ayer un sondeo para saber si existe alguna restricción por parte del Gobierno de Estados Unidos que prohiba esta práctica.

Tímida, pero a la vez dispuesta a compartir su experiencia, quien se identificó simplemente como Alejandra, contó que regularmente "dona" plasma desde hace un año.

Al ser abordada sobre si ha recibido alguna llamada de atención por parte de los agentes fronterizos de protección al "desobedecer" la restricción de no cruzar, enfática responde que no.

"No, no me han dicho nada. Eso sí, cuando me preguntan a dónde voy les digo que a donar y me piden que muestra mi tarjeta roja de donante. De hecho el mismo personal del centro de plasma avisó a las autoridades de que personas de Reynosa cruzamos para ir a donar. Al menos a mí no me han dicho nada hasta ahorita", afirmó.

Luego de perder su empleo de manera abrupta, cuenta que durante un mes buscó la oportunidad de colocarse en otra empresa, pero la búsqueda fue un fracaso.

Cansada de que no le hablaran de ninguna empresa, se enteró de la existencia de un centro de plasma ubicado al cruzar el puente internacional Reynosa-Hidalgo, a donde acude con regularidad para obtener una compensación monetaria.

"Mucha gente ve como algo malo donar plasma, pues dicen que estás vendiendo tu sangre y demás. Yo lo veo como una oportunidad de ganar-ganar, pues al mismo tiempo que ayudas a otras personas a recobrar la salud, también obtienes dolaritos que ayudan mucho a personas que como yo, que no tenemos trabajo", dijo.

La entrevistada resaltó que si bien enfrenta todo tipo de comentarios, casi siempre negativos, seguirá "donando" plasma hasta que logre encontrar otro empleo. "No pienso donar plasma toda mi vida. Sólo quiero encontrar trabajo y ya me olvido de esto", agregó.





Alejandra ve en la actividad de donación de plasma una oportunidad para subsistir.

EL PAGO QUE RECIBEN

Deja buen dividendo

Aquellos que califiquen por primera vez, son considerados como "nuevos donantes" y entran al esquema de cinco donaciones que deben completarse dentro de los próximos 45 días.

Los donadores de plasma pueden esperar recibir 75 dólares en la primera vez, 50 en la segunda, 50 en la tercera, 75 en la cuarta y 75 en la quinta, por lo que el total de su compensación asciende a 325 dólares, que de acuerdo al tipo de cambio al cierre de esta edición (19.00 pesos por dólar), esta cantidad se traduce a seis mil 175 pesos mexicanos. - Luego de este período, las personas se convierten en "donantes frecuentes" y la compensación que recibirán es de 25 dólares el primer día y 30 el segundo día para quienes pesen de 110 a 149 libras, 25 y 40 para quienes pesen de 150 a 174 libras y de 25 y 45 para los que pesen de 175 a 400 libras.