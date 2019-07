Pasé mi infancia tratando de tapar los actos de mi mamá: Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.-

Frida Sofía considera que en estos momentos, lo mejor que puede pasar entre ella y su madre Alejandra Guzmán, es el distanciamiento, pues ambas deben sanar, así lo explicó en un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.

Frida comenzó pidiendo disculpas por unas stories que compartió este martes en las que rompe en llanto al explicar la difícil situación con su mamá, y reveló que el problema siempre ha sido la soledad y la adicción de Alejandra Guzmán.

"No tendría que decir nada de mi mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron, ella lleva muchos años tratando en pelar sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr, su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo el mundo de su vida", expresó.

"Me da coraje que se refiera a mí de esa manera, llegando al punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y no que estoy tratando de superar el dolor que ella me ha causado".

Frida recuerda algunos episodios de su infancia en los que le tocó batallar con su madre, y confesó que tuvo miedo de que la Guzmán perdiera la vida, pues perdía el control.

"Pasé toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo siempre a que muriera y para que la gente presente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así".

"Crecí con terror de no estar ahí si algo así pasaba, ¿quién la iba a limpiar y agarrarle la cabeza para que no se ahogara? Lo cual me causó muchos temas de codependencia. Hasta el punto de llegar a mentirle a las autoridades".

La voz del tema "Ándale", hace mención del verdadero problema entre ella y la cantante: la adicción.

"Estoy tranquila porque yo también hice todo lo que pude como hija para tratar de ayudarla, tuvo pláticas interminables y suplicios rogándole que se mejorara, pero la adicción siempre ganó. El coraje que tengo es dirigido a esta horrible enfermedad que se llama adicción, algo que nunca pudo combatir".

Finalmente, Frida reconoció que sólo la distancia podrá curar las heridas de ambas, y cuando eso pase, podrá haber un reencuentro entre madre e hija.

"No le deseo el mal nunca, la reconozco, reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta que ella y yo podamos sanar, lo mejor entre nosotras es la distancia".

Este martes se dio a conocer que la situación entre ellas está tan mal, que han llegado a la violencia física.