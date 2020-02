´Pase de charola es similar al de Salinas´

El primer gobernador panista del país, Ernesto Ruffo Appel, consideró que "el pase de charola" que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles con empresarios, es similar al que hizo el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en su administración.

El panista dijo que es preocupante este tipo de prácticas porque si los integrantes de la iniciativa privada no "cooperan", quedarán expuestos y ya no serán de la preferencia del Poder Ejecutivo.

"(Y si no aportan) Quedan expuestos a que haya después, digamos, de una manera suave, no preferencia o no invitación a estos asuntos, donde ellos quieren vender y el que tiene los recursos es el gobierno. Quedarían marcados como éstos no jalan", aseguró.

En entrevista con El Universal, el actual diputado federal panista dijo que es siempre parecido este esquema de recaudación de dinero cuando el dueño del poder lamentablemente es el representante del Ejecutivo Federal.

"Es siempre parecido cuando el dueño del poder lamentablemente, así lo tengo que decir, porque en nuestro México el asunto de institucionalidad republicana, todavía está por verse.

"El representante del Ejecutivo viene siendo en el Siglo XXI el jefe todopoderoso y entonces, pues desde entonces, como Salinas te colocaban en situaciones, y lo digo porque yo fui empresario, y siempre venía el tema de que ´te voy a aplicar esta ley o te voy a reformar esta otra, así que alinéate´; por eso nos ocupa con urgencia ya pasar a la etapa de la vigencia de las instituciones y no de los hombres fuertes e iluminados", describió el exgobernador de Baja California.

Consideró que es preocupante porque el Gobierno Federal, encargado de dirigir presupuestos, licitaciones y proyectos, les pida "cooperación", porque eso genera tensión porque es pedirles favores a los empresarios, que después lo van a cobrar por el precio de productos y servicios.

ACUSAN EXTORSIÓN

Positores acusaron extorsión del Presidente Andrés Manuel López Obrador a empresarios luego que les entregó antenoche, en una cena, una carta para comprometerlos a comprar boletos de la rifa del avión para equipo médico.

Esto fue criticado por la senadora panista Kenia López Rabadán, quien cuestionó qué pasará si los empresarios no le entran a la propuesta presidencial.

"Aquí ´la vaquita voluntaria´ que @lopezobrador_ quiere exigir a los empresarios!! Se llama extorsión, si no lo hacen qué pasará? Los estigmatizará? Los señalará? Los perseguirá? El Presidente debe dar una explicación sobre esto", tuiteó.

El ambientalista Gabriel Quadri advirtió que si ceden contribuirán a financiar los subsidios clientelares del régimen.

"Los empresarios que cedan a la extorsión de ayer en la noche estarán contribuyendo a financiar los subsidios clientelares del régimen, con los cuales compra votos y voluntades, y su permanencia en el poder", posteó.

El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza señaló a López Obrador de tener "ocurrencias distractivas".

"Un pase de charola para cumplir un capricho personal es a lo que obligó @lopezobrador_ a empresarios en Palacio Nacional. Ningún proyecto productivo de por medio, solo sus ocurrencias distractivas. Violencia, feminicidios, cero crecimiento. No importan. Imperio de caprichos", expresó.

Mientras que el expresidente Felipe Calderón deslizó que empresas podrían ganar favores del Gobierno.

"Más allá del chipilín, las empresas globales -muchos de los asistentes a la cena están vinculados a ellas- están sujetas a regulación estricta, ´que prohíbe pagar para ganar favores del gobierno´", señaló.