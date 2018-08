Pasaron meses sin ventas

"Yo espero que en estos días se recupere, de hecho no abrí en más de una semana, no me convenía". Mario, dueño de negocio de comida.

"Nosotros trabajamos todos los días, batallando y pasándola mal". Heliodoro, dueño de cerrajería.

Por lo menos una docena de comerciantes ubicados entre las calles Guadalupe Victoria y Morelos de la colonia Centro resultaron con afectaciones de hasta el 50 por ciento en sus ventas, luego de que por casi 3 meses la circulación permaneciera cerrada por un operativo policiaco.

"No había oportunidad de que vinieran los clientes, tampoco hacía entregas a domicilio porque pensaban que estábamos cerrados y no ordenaban, yo espero que en estos días se recupere, de hecho no abrí por más de una semana, no me convenía". mencionó Mario dueño de un negocio de comida casera.

Unos metros más adelante esta uno de los negocios con mayor antigüedad de la zona,15 años, la cerrajería de Heliodoro quien no recuerda haberse enfrentado a una crisis tan difícil "Cuando la gente veía las cintas de precaución y los puestos de vigilancia no sabía por donde irse y se desviaban, pensaban que estaba todo restringido que nada estaba abierto pero no fue así, nosotros trabajamos todos los días, batallando y pasándola mal" agregó que del comercio dependen 4 personas.

"Ni nos dijeron porqué se cerró la calle".

De manera anónima otro locatario aseguró que el personal de vigilancia le negó la entrada a por lo menos un par de sus clientes que ya tenían previa cita "Esas personas me marcaron y me dijeron que cancelara la cita porque no podían entrar, me preguntaban cuándo va a estar abierto y no sabía que responder porque ni nos dijeron porqué se cerró la calle, mucho menos nos iban a decir cuando se iban a ir". dijo que la situación se repitió en otras dos ocasiones.

¿Cuánto perdieron?

El dinero que no se ganó era útil para pagar la renta, luz, agua y otros gastos básicos, por lo que hicieron un llamado para que las personas acudan a comprarles y reactiven la zona "Queremos que sepan que ya se puede circular, estamos cerca del centro, de varias dependencias, nuestra ubicación es buena pero nos faltan clientes".

Las cintas de barrera fueron retiradas el pasado viernes.