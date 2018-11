Pasarela internacional en Reynosa

Diseñando México 32 (#DMX32) presentó anoche en las instalaciones de la Puerta #3 de la antigua Refinería de Reynosa una pasarela con las mejores prendas realizadas por diseñadores mexicanos que han llevado su talento a nivel nacional e internacional y estuvo encabezado por la diseñadora reynosense Galdys Tamez.

Esta unión de diseñadores es plataforma que busca y destaca los talentos nacionales en áreas de la moda, la fotografía, el modelaje, el cine e industrias creativas.

La noche se engalanó desde las 19:00 horas con los diseños de Dan Cassab, Alejandra Lersundi, Maria Vogel, Palafox y el cierre con broche de oro fue a cargo de Gladys Tamez & Luciana Balderrama en un magno evento donde el glamour fue el invitado de honor, al mostea las tendencias nacionales y globales.

Dan Cassab, mostró su talento e hizo honor al Estado de Tamaulipas al tomar la cuera tamaulipeca como base de sus diseños vanguardistas, sin duda un honor que fue ovacionado por los asistentes.

Gladys Tamez, originaria orgullosamente de Reynosa tuvo a su cargo el cierre del desfile con diseños excepcionales, esta reynosense se ha distinguido en el mundo de la moda ya que sus creaciones han sido solicitadas por grandes celebridades como Lady Gaga, Beyoncé y Johnny Depp.

Cabe mencionar que Dan Cassab quien ha destacado con su marca de chamarras siendo líder nacional tuvo una acompañante de lujo la conductora Laura Bozzo.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffgcabezadevaca%2Fstatus%2F1066540093077221377%3Ffbclid%3DIwAR3ABLz_RyUgR9dK2faaEJQ7k2hbBiB9gVxVJARz3E4hGf7DuPNMieWa7Uw&h=AT0DXanDIKU-Sn5cp_PlKTiguJ0CzCivnXcnyXFqBUfbPFdp0Dlbsfsu8NURuzfQYuDWB5JVz44lTIzGysqUSsNrEaiEFCQeKfmijQ_SjVWcWkG2aFrVC4-MNBWrOfDk-s3UyiuQvdk





1/ 8

2/ 8

3/ 8

4/ 8

5/ 8

6/ 8

7/ 8

8/ 8

Acompaña a su amiga

En una breve entrevista con EL MAÑANA DE REYNOSA, la conocida conductora peruana Laura Bozzo dijo: "Es un placer de verdad estar acá, me encanta no es la primera ves que vengo y hay todo un evento que me encanta, que es el enseñar a México a través de la moda".

Acerca del motivo de su visita a esta ciudad fronteriza explicó: "A mi me gusta la moda me gusta mucho una de las diseñadoras que va a pasar su colección es Daniela (Dan Cassab) es una mexicana que le está yendo espectacularmente fuera de México, que es como mi hija adoptiva la amo y vine por ella porque creo que la moda es una forma importante de mostrar un país y creo que este tipo de eventos son algo muy buen evento".

Y respecto a sus proyectos fue breve y no dio muchos detalles, diciendo: "Tengo muchas cosas que vienen, pero no quiero revelar nada, no me gusta hacerlo hasta que se concrete".