Pasará a Río Bravo el aún director de Tránsito de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- El todavía director de Tránsito de Ciudad Victoria, Leoncio Ariel López Talamantes, confirmó que en próximas fechas estará asumiendo la Dirección de Tránsito de Río Bravo, luego de concluir su encargo en ladel estado.

Para esto deberá de entregar el mando al nuevo director que deberá de ser avalado por el alcalde Xicoténcatl González Uresti y el Cabildo victorense.

"Me pidieron que me quedara hasta que decida el Cabildo, por parte de Marina ya me autorizaron estos días que quedan para que se haga la entrega formal", dijo.

Actualmente se lleva a cabo el proceso de entrevista con los probables sucesores en dicho encargo; "son tres militares todos".

López Talamantes asumió la Dirección de Tránsito Municipal el 8 de noviembre de 2017 durante la pasada administración, es capitán de Fragata en activo dentro de la Secretaría de Marina Armada de México.

Egresó de la carrera de Ingeniería en Ciencias Navales de la Heroica Escuela Naval de la Semar, ha estado destacamentado en los estados de Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur y en Tamaulipas en la ciudad de Reynosa, además se encuentra certificado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.