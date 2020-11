Pasan por el Ejecutivo ´contratos jugosos´

Ciudad de México.

Todos los "contratos jugosos" vinculados con el uso de recursos públicos siempre han pasado por las manos de presidentes y gobernadores.

El Presidente López Obrador consideró hipócrita hacer creer que las corruptelas cometidas en el pasado fueron ignoradas por sus antecesores.

"¿Qué decían antes? Que eran los funcionarios, que el Presidente no se enteraba: ´el Presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos y el Presidente no se da cuenta´", expresó.

"Esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales: ´el Gobernador es una buena persona, pero su secretario de Obra Pública es el que da los contratos a empresas preferidas´. Mentira, no hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del Presidente o del gobernador o del presidente municipal. Era una hipocresía".

López Obrador sostuvo que cuando un titular del Ejecutivo es incapaz de darse cuenta de las transas que se cometen en su Administración, es porque no gobierna.

"Y si el Presidente no se entera, no está atento, no está haciendo su trabajo, o manda, pero no gobierna. El Presidente tiene que estar, y el Gobernador y el presidente municipal, muy pendientes de todo", manifestó.

López Obrador se refirió al tema al ser cuestionado sobre las resistencias que ha enfrentado en el Congreso la aprobación de la reforma para eliminar el fuero del Presidente.

"Lo problemas de corrupción, de abusos de poder se originan porque se toleran desde arriba", aseveró.

"O hay asociación delictuosa o hay tolerancia desde lo más alto del poder. Entonces, quitarle el fuero al Presidente ayuda mucho a terminar con la corrupción".