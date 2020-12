Pasan ´Noche Buena´

Sofía Castro causó revuelo al compartir en Instagram una fotografía donde posa a lado de sus padres, Angélica Rivera y José Alberto Castro, y sus hermanas, Regina y Fernanda, demostrando que pasaron juntos la Navidad.

"Merry Christmas from our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre", escribió Sofía.

La imagen recibió comentarios positivos sobre la cercanía de la familia, a pesar del divorcio de los padres hace doce años y de la vida reservada que lleva Rivera después de su matrimonio con el ex presidente Enrique Peña Nieto.